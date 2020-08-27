Beşiktaş’ta Loris Karius’un alacaklarını düzenli olarak tahsil edememesi sonrasında sözleşmesini fesh edip takımdan ayrılmasının ardından eldivenler, Ersin Destanoğlu’na geçmişti. Geçen sezon Süper Lig’deki 8 karşılaşmada da görev yapan 19 yaşındaki file bekçisi, umut veren görüntüsü sonrasında teknik ekip tarafından birinci kaleci olarak belirlenmişti. Kara Kartal’ın önceki akşam PAOK’a 3-1 kaybettiği mücadelenin ilk yarısında bir penaltı kurtaran ve birçok önemli pozisyonda da rakiplerine geçit vermeyerek farkın artmasını engelleyen Ersin, Yunanistan’da alınan şok mağlubiyette teknik ekibi sevindiren tek isim oldu.

Karşılaşmanın ardından genç kaleci için, “Ersin iki tane net pozisyon kurtardı. İyi bir performans sergiledi” ifadelerini kullanan teknik direktör Sergen Yalçın, daha etkili bir savunma kurgusuyla oyuncusunun daha başarılı olacağına inanıyor.

Taraftarın da gözdesi

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada yapılan yorumlarda da ön plana çıkan isim, Ersin Destanoğlu oldu. Beşiktaşlı futbolseverler, genç kalecinin performansından memnun olduklarını yaptıkları paylaşımlarla gösterdiler. Alınan sonuç sebebiyle üzgün olan Ersin Destanoğlu, ilerleyen karşılaşmalar öncesinde yapılacak takviyelerle birlikte daha güçlü bir kadro olacaklarını düşünüyor.