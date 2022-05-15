Süper Lig 'in 37. haftasında Beşiktaş , deplasmanda karşılaştığı Göztepe 'yi 2-0 mağlup etti. Ersin Destanoğlu'nun yokluğunda Siyah-Beyazlı ekibin kalesini koruyan 18 yaşındaki file bekçisi Emre Bilgin maçın ardından açıklamalarda bulundu.

﻿﻿Kurtarışları ile dikkatleri çeken genç kaleci, Valerien Ismael'in kendisine büyük destek verdiği belirterek, "Hoca maçtan önce benimle konuştu. Ben de çıktım ve elimden geleni yaptım." dedi.

Emre Bilgin'in açıklamaları şu şekilde:

"Beni destekleyen herkese teşekkürler. Buraya gelmemde hocalarımın çok büyük emeği var. Valerien Ismael hoca maçtan önce benimle konuştu. Ben de çıktım ve elimden geleni yaptım. 3 puan için çok mutluyum. Aileme ve sevdiklerime selamlar. Hoca bana büyük destek verdi. Maç sonu da yanıma geldi. Takım arkadaşlarım da çok destek verdi. Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz gibi ağabeylerime de teşekkürler."



