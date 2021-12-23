Süper Lig 'in 18. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş , Göztepe 'yi konuk etti. Siyah-Beyazlılar, İzmir ekibini Cyle Larin ve Rachid Ghezzal'ın golleriyle 2-1 devirirken, mücadelenin 90. dakikasında Hırvat stoper Domagoj Vida futbolseverleri korkuttu.

Bir hava topunda Dino Arslanagic ile kafa kafaya çarpışan tecrübeli stoperin alnı açıldı. Kanlar içinde yerde kalan Vida'ya ilk müdahale hemen sağlık ekibi tarafından yapıldı. Kafasına bandaj sarılan yıldız oyuncu daha sonrasında oyuna devam etti.