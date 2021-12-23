Beşiktaş'ta, Domagoj Vida korkuttu!
Beşiktaş-Göztepe karşılaşmasının 90. dakikasında hava topu mücadelesinde Domagoj Vida ile Dino Arslanagic kafa kafaya çarpıştı. Kanlar içinde yerde kalan Vida futbolseverleri korkuturken, kafasına bandaj sarıldıktan sonra yıldız savunmacı oyuna devam etti.
Süper Lig 'in 18. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş , Göztepe 'yi konuk etti. Siyah-Beyazlılar, İzmir ekibini Cyle Larin ve Rachid Ghezzal'ın golleriyle 2-1 devirirken, mücadelenin 90. dakikasında Hırvat stoper Domagoj Vida futbolseverleri korkuttu.
Bir hava topunda Dino Arslanagic ile kafa kafaya çarpışan tecrübeli stoperin alnı açıldı. Kanlar içinde yerde kalan Vida'ya ilk müdahale hemen sağlık ekibi tarafından yapıldı. Kafasına bandaj sarılan yıldız oyuncu daha sonrasında oyuna devam etti.