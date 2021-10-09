Süper Lig ’in 9. haftasında Cuma günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş , hazırlık programı kapsamında önceki gün U19 takımıyla maç yapmıştı. Mücadeleyi 8-0 kazanan A Takım’da 3 gol Can Bozdoğan’dan gelmişti.
Genç orta saha oyuncusunun formundan oldukça memnun olan teknik direktör Sergen Yalçın’ın, Can’ı Başakşehir maçında ilk11’de görevlendirebileceği öğrenildi.
Güven Yalçın kanattan devam
Siyah-Beyazlılar’da son 1 aylık süreçte üst üste yaşanan sakatlıklar sonrasında Sivasspor maçında eline geçen fırsatı iyi değerlendiren Güven Yalçın, sol kanatta başladığı mücadelede 2 gol atıp takımına zaferi getirmişti. Larin’in henüz tam olarak göreve hazır olmamasını göz önünde bulunduran teknik direktör Sergen Yalçın’ın, Güven’i Başakşehir maçında sol kanatta görevlendireceği öğrenildi.