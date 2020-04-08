Beşiktaş'ta yaşanan menajerlik krizi sonrası yönetim; Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz ve Rıdvan Yılmaz'dan menajerleri Necdet Ergezen ile yollarını ayırmasını istemişti. Sabah'ın haberine göre; bunun üzerine Burak'tan "Futbol hayatım boyunca tek menajerim olmuştur. O da Ali Egesel ve Ogan Tarhan ikilisidir" açıklaması gelmişti. Burak, bu sözleriyle Necdet Ergezen'le bir bağlantısının olmadığını belirtse de iç içe geçmiş 'matruşka bebekler' misali işin sonunun yine Ergezen'e dayandığı ortaya çıktı.

EGESEL'İN LİSANSI İPTAL EDİLMİŞ

Ali Egesel'in menajerlik lisansı, 2015 yılında Kartalspor'da oynayan bir genç futbolcuyla henüz 15 yaşını doldurmadan sözleşme imzaladığı için TFF tarafından ömür boyu askıya alınmıştı. Hollanda'da Fortuna Sittard kulübünde hem görev yapan hem de hissesi bulunan Ogan Tarhan'ın ise hiç menajerlik lisansı olamış. Bu sebeple Burak'ın ismini verdiği iki ismin menajerlik işlerini gayri resmi olarak Ergezen'in şirketti üzerinde yürüttüğü öğrenildi.





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BU KULÜPTE İŞLERİ YOK!

Beşiktaş'ta Necdet Ergezen'e tepkiler sürüyor. Siyah-beyazlı yöneticiler, konuyla ilgi olarak, "Olayların buraya gelmesi tamamen kendisinin yaptığı açıklamalardan kaynaklanıyor. Geçmişte yazıp, şimdi ortaya çıkan ifadeler de üzerine geldi. Artık bahse konu menajerin bir daha bu kulüpte işleri yok. Oyuncularımız üzerine düşeni yapacaktır" ifadelerini kullandılar.