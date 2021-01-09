Hücum hattındaki etkisiyle takımının 6-0’ı bulmasına yardımcı olan Ganalı futbolcu, sakatlığı sebebiyle yarın Hatayspor’la oynanacak mücadelede forma giyemeyecek. Konuyla ilgili olarak dün kulüpten yapılan açıklamada, “Çaykur Rizespor ile oynanan müsabaka sonrası yapılan değerlendirmede, Bernard Mensah’ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Mensah’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” denildi. Başarılı futbolcu, bu sezon 17 maçta 2 gol ve 1 asistle oynadı.