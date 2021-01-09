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Beşiktaş'ta Bernard Mensah Hatayspor maçında yok!

Kara Kartal’ın tecrübeli orta sahası Bernard Mensah, hafta ortasında oynanan Çaykur Rizespor maçına yedek kulübesinden 68. dakikada dahil olmuş ve 22 dakika sahada kalmıştı.

09 Ocak 2021, Cumartesi 09:13 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Bernard Mensah Hatayspor maçında yok!

Hücum hattındaki etkisiyle takımının 6-0’ı bulmasına yardımcı olan Ganalı futbolcu, sakatlığı sebebiyle yarın Hatayspor’la oynanacak mücadelede forma giyemeyecek. Konuyla ilgili olarak dün kulüpten yapılan açıklamada, “Çaykur Rizespor ile oynanan müsabaka sonrası yapılan değerlendirmede, Bernard Mensah’ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Mensah’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” denildi. Başarılı futbolcu, bu sezon 17 maçta 2 gol ve 1 asistle oynadı.

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