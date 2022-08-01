Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş 'ta Georges Kevin N'Koudou konusunda flaş bir karar alındı. Siyah-beyazlılara geldiği günden bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenilen etkiyi veremeyen tecrübeli futbolcuyla yolların ayrılması kararı alındı. Skorer'in haberine göre; Beşiktaş kurmayları ile Georges Kevin N'Koudou'nun menajeri arasındaki görüşmelerde fesih konusunda anlaşma yakın...

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27 yaşındaki futbolcu Beşiktaş formasıyla 86 müsabakada şans buldu. Fransız oyuncu bu süreçte rakip fileleri 16 kez havalandırdı. Georges Kevin N'Koudou takım arkadaşlarına 8 gol pası verdi. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 4 milyon 200 bin euro olarak gösteriliyor.

Fransız futbolcu, 2019-2020 sezonu başında 4 milyon 500 bin euro karşılığında Beşiktaş'a transfer oldu.