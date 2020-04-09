Kartal’da futbolcular koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 15 gündür çalışmalarını bireysel olarak evlerinden sürdürüyor. Teknik heyetin özel program verdiği siyah-beyazlılar her gün düzenli olarak fizik kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştiriyor.

Beşiktaşlı oyuncuların bireysel antrenmanlarını her gün kayda aldıkları ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların beş dakikalık videoları hiç aksatmadan Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yardımcılarına gönderdikleri aktarıldı.

Oyuncularını yakın takip altında tutan Yalçın’ın özellikle kilo almamaları konusunda ciddi uyarılarda bulunduğu ifade edildi. Siyah-beyazlı teknik adamın, oyunculardan tıpkı resmi müsabaka döneminde olduğu gibi dengeli beslenmelerini ve antrenmanlarını kesinlikle aksatmamalarını istediği bildirildi.





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