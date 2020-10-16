Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park’ta yeni transferlerle birlikte medyanın karşısına çıktı. Fabrice N’Sakala, Welinton Souza, Francisco Montero, Valentin Rosier, Gökhan Töre, Hüseyin Atakan Üner, Josef de Souza, Rachid Ghezzal ve Vincent Aboubakar’ın yer alacağı toplantı saat 14.00’te başladı. Kovid-19 testi pozitif çıkan Bernard Mensah buluşmada yer alamayacak.

Basın toplantısı Ahmet Nur Çebi'nin konuşmasıyla başladı.

Ahmet Nur Çebi şu ifadeleri kullandı:

Pandemi dönemi ve transfer limitlerinin konmuş olduğu bu dönemde yapmış olduğumuz transferlerle buradayız. Bu güzide futbolcularımızla bu seneyi şampiyonluğu kovalayarak geçireceğimizi beyan etmek istiyorum. Bu transfer döneminde değişik bir algı yaratılarak transferlerin bizim tarafımızdan yönetilemediği, Beşiktaş'ın transferde başarılı olamadığı ve tranfer yapılamadığını yapmış olduğumuz transferlerle göstermiş bulunmaktayız.

Yapılan transferlerin yapılamadığını göstermek amacıyla burada bulunduğumuzu belirtmek istiyorum. Transfer tek başına yapılan bir hadise ve olay değildir. Özellikle Beşiktaş gibi köklü bir camiada bu işler ekip olarak yapılır. Ben, Erdal Torunoğulları, Emre Kocadağ, Sergen Yalçın, Cem Çınar ve scout ekibimiz başında bulundu. Onlara teşekkür ediyorum. Bu transferleri bizler yaptık. Ben veya o değil. Giden 8-9 arkadaşın yerine yapmış olduğumuz nokta transferler, teknik ve taktik olarak da gidenlerden daha aşağıda olmayan ve 8 milyon euro tasarruf elde ederek yapılmış transferler olduğunu belirtmek istiyorum.

Basın toplantısı futbolcuların açıklamasıyla devam etti. İşte yeni transferlerin yaptığı açıklamalar:

MONTERO

Burada olduğum için çok mutluyum ve bu formayı giydiğim için çok gururluyum. Burada kazanabileceğimiz kupalarda takım arkadaşlarımızla başarılı olmak istiyorum.

WELINTON

Büyük bir kulübe geldim bunun bilincindeyim. İlk başta başkanım olmak üzere takım arkadaşlarım ve tüm çalışanlara sıcak karşılama için teşekkür ediyorum. Benim de hedefim burada şampiyon olmak.

JOSEF DE SOUZA

Bir kere daha bütün camiaya başarılar dilerim. Dünkü basın toplantısında her şeyi söyledim. Bu formayı giymek benim için büyük bir onur.

ABOUBAKAR

Başkanımız başta olmak üzere hocama takım arkadaşlarıma ve bana bu şansı veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Aynı istek ve arzu ile Beşiktaş'a geri döndüm. Bu formayı tekrar terletmek için her şeyi yapacağım. Burada şampiyonluk yaşadım yine şampiyonluk yaşamak istiyorum.

GÖKHAN TÖRE

Tekrardan burada olduğum için çok mutluyum. Bu büyük camianın parçası olmaktan dolayı çok gururluyum. İlk günkü gibi bu formayı sırtımda taşıyacağım için çok mutluyum. Başta başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye, Emre Üstündağ ve hocamız Sergen Yalçın'a teşekkür ediyorum.

ATAKAN ÜNER

Burada olduğum için çok mutluyum. Başkanımız ve Sergen hocamıza teşekkür ediyorum. Burada bana bu formayı veren tüm herkese teşekkür ediyorum.

Not: Açıklamaları canlı olarak bu sayfadan takip edebilirsiniz. Lütfen sayfayı sürekli güncelleyiniz.