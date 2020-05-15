Koronavirüs salgını Beşiktaş'ı da vurdu. Geçtiğimiz hafta yapılan testlerde Tyler Boyd’da virüse rastlanınca bir kez daha tüm takıma test yapılması kararlaştırılmıştı. Sonuçlar dün açıklandı; 8 kişide virüse rastlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "13 Mayıs Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Kovid-19 testi yapılmıştır. Testler neticesinde, 8 kişide pozitif Kovid- 19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif olanların takip ve tedavi sürecine, prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır" denildi.

'Tedavi sürecine başlanmıştır'

Beşiktaş'tan daha sonra bir duyuru daha geldi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin test sonucunun da pozitif olduğu belirtilerek, “Başkanımızın en kısa sürede iyileşmesi için tedaviye prosedürler doğrultusunda başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. Boyd’un 2. testinin negatif çıktığı iddia edildi.

Çebi'den ilk açıklama

Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Gazeteci Candaş Tolga Işık’a konuştu. Çebi, “Tümkurallara dikkat etmeme, tedbirleri almama rağmen oldu bu. İnsan sağlığından daha önemli bir şey yok. Yönetimkurulu olarak başındanberi aynı noktadayız. BilimKurulu’nun onayı olmadan bu ortamda futbol oynanamaz” dedi.

Kaptan da olabilir

Burak Yılmaz'ın aracı hastane girişinde görüntülendi. Bu durum da kaptanın test sonucunun pozitif çıkmış olma ihtimalini bir hayli güçlendirdi.