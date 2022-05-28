Beşiktaş 'ta seçime saatler kala İkinci Başkan Adnan Dalgakıran'dan bomba gibi bir açıklama geldi.

FANATİK'e konuşan Adnan Dalgakıran, CEO Seçil Aygül'e zehir zemberek sözler söyledi.

İşte Adnan Dalgakıran'ın açıklamaları:

Kulübün kapısından girmezdim!

Bu tür kulüplerde yönetici olmak için şaklaban olmak lazım. Böyle olduğunu bilseydim kulübün kapısından içeri girmezdim. Başkan benden birçok şeyi sakladı. 2 ay önce bıraktım sağlığım yerine geldi.

150 milyon dolar gibi bir bütçe girecekti kulübe

Kripto para için 50 bin dolarlık sermaye deniyor ama öyle değil. Toplam para 72 milyon dolardı ve teminat mektubu da verdiler. O zaman sermaye artırımı ile 150 milyon dolar gibi bir bütçe girecekti kulübe.

Şirketime bekçi yapmam!

Kulüpte öyle bir CEO (Seçil Aygül) var ki kendi şirketime bekçi yapmam! Bütçe 6 ay geriden geliyor. CEO başkanla anlaşmış sadece başkana hesap veririm diyor. O zaman ben niye ikinci başkanım? Bu yönetime 1 sene ömür vermiyorum. Durum böyle iken yeni gelen genç arkadaş ne yapsın.

Süleyman Hatısaru / Fanatik Özel