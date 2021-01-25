Geçtiğimiz sezon 20 Haziran 2020 tarihinde Denizlispor maçında sahne alan ve 5-1'lik galibiyette 1 gol atan Adem Ljajic, bu tarihten sonra suskun kalmıştı. Performans olarak da düşüşe geçen Sırp yıldız, bu sezon çıktığı 7 maçta da skora katkı veremedi. Geçen hafta Karagümrük karşısında 16 dakika sahada kalan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, eski günlerine geri dönüş sinyallleri verdi. Kırmızı-Siyahlılar karşısında bir gol atan ancak VAR'a takılan Ljajic, Göztepe mücadelesinin ikinci yarısında kurtarıcı olarak oyuna dahil oldu. Maça hızlı bir giriş yapan Ljajic, 48. dakikada Rachid Ghezzal'ın pasında şık bir vuruş ile skoru 1-1'e getiren isim olmayı başardı ve 219 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Elinden geleni yaptı

Geri dönüşün fitilini ateşleyen Sırp yıldız, mücadelenin geri kalanında da elinden geleni yaptı. Siyah-Beyazlılar'ın ataklarında takımını sırtlayan tecrübeli futbolcu, hücum organizasyonlarında başroldeydi. 29 yaşındaki yıldız futbolcunun bu performansı, Kara Kartal'ın galibiyetinde önemli rol oynadı. Sarı-Kırmızılı ekip karşısında başarılı bir futbol ortaya koyan Ljajic'in, önümüzdeki maçlarda da sahada yer alması bekleniyor. Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın'ın da Ljajic'e bir hayli güvendiği öğrenildi.