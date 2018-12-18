Beşiktaşlı Vida çiftlik açıyor!

Futbol dünyasının yıldızlarından çok farklı bir gelecek hayali olan Vida, ne antrenörlük ne teknik direktörlük hayali kuruyor. İstediği tek şey köyünde kurduğu domuz çiftliğinde yaşamak. İşte Vida’nın o açıklamaları: Paris, Moskova veya Londra’da değil, Viljevskom Cretu’da gerçekleştirmek istediğim bir hayalim var. Memleketimde bir domuz çiftliği kuruyorum. Açılışı 1 Ocak’ta yapacağım. Bir Zagreb firmasıyla tüm program için anlaştım. Her şeyiyle ilgileniyorum. Yerli siyah domuz yetiştireceğim. Şu anda 200 domuz var, bunları 500’e çıkartacağım.

MEDYATİK OLMAYI SEVMİYORUM

Arkadaşlarım futbol yaşamımın ardından buraya dönmemin delilik olduğunu söylüyor. Ama bu kötü bir durum değil. Hırvatistan için de çok daha iyi günlerin geleceğine inanıyorum. Eşim Ivana, Zagreb’ten ayrılmak istemiyor ama bu konuda da kendisiyle konuşup, ortak bir karar vereceğiz. Oğlum David ve eşim bana güç veriyor. Özellikle Fransa’ya finalde yenildikten sonra, bunun üstesinden gelmemde bana çok yardımcı oldular. Ben medyada çok fazla yer bulmaktan hoşlanmayan bir köy çocuğuyum. Gazetelerde olmayı çok fazla sevmiyorum.

DEVRE ARASINI İPLE ÇEKİYORUM

Türkiye 80 milyonluk bir ülke. İnsanlar 4 milyonluk Hırvatistan’ın bu sonuçlara nasıl ulaştığını merak ediyor. Bu Türklere gerçekçi gelmiyor. Yakında Euro 2020 için elemeler başlayacak. Harika genç oyuncularımız var. Türkiye’de henüz sezonun sonu değil. Bu yüzden Hırvatistan’a varışım biraz geç olacak. Bununla birlikte uzun bir sezon oldu ve çok yoruldum. Dinlenmek için tatili dört gözle bekliyorum. Yorgunum, çok yorgunum. Eve gitmek için sabırsızlanıyorum.”

“O İTFAİYECİLER KAHRAMANIMIZ”

Vida, Rusya maçı sırasında göreve çağrılan Zagreb itfaiye teşkilatının maçı yarım bırakıp, işlerine koştukları görüntünün kendilerini bir takım haline getirdiğini söyledi. Vida, “O itfaiyeci kahramanlar Hırvatistan’ı bir araya getirdiler ve halkın cumhuriyete olan bağlarını güçlendirdiler. Tüm dünyada o görüntüler yayınlandı. Rusya maçı bizim için tarihi bir karşılaşma oldu” ifadesini kullandı.

“MESSİ 30 FORMA GÖNDERDİ”

Vida, İzlanda’yı yenmelerinden sonra Arjantin’in Dünya Kupası’na devam etme hakkı kazandığını hatırlatarak, o maçtan sonra Lionel Messi’nin kendilerine teşekkür için 30 forma yolladığını yazdı. Bütün ödüllerini biriktirdiğini ve emniyetli bir yerde sakladığını vurgulayan Domagoj Vida, ileride bir müze kurup bunları sergilemek istediğini de belirtti.

Kaynak: Akşam