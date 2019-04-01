Beşiktaş'ın devre arasında Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'dan sezon sonuna dek kiraladığı Shinji Kagawa ile ilgili olarak gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.

İtalyan menşeili Transfer Market Web adlı internet sitesi, Dortmund yönetiminin 30 yaşındaki Japon futbolcuyu önümüzdeki yaz satmak istediğini yazdı. Adı son dönemlerde Bayer Leverkusen ve Schalke 04 gibi kulüplerle birlikte anılan Kagawa için belirlenin bonservis bedelininse 12,5 milyon euro olduğu öne sürüldü.

Siyah Beyazlılar'da kısa sürede çok iyi bir performans sergileyen yıldız isim, uzun bir aradan sonra ilk kez Japonya Milli Takımı'na seçilmişti. Kagawa'nın Dortmund ile olan kontratı 2020 yazında sona eriyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler