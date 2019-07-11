Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma ile ilgili bugün gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi. Vietnam 1. Ligi ekiplerinden Ha Noi, Siyah Beyazlılar'ın 35 yaşındaki futbolcusunun menajerler vasıtasıyla kendilerine önerildiğini ancak transferin gerçekleşmediğini duyurdu.

Vietnam'da yayım yapan Zing adlı haber portalına konuşan bir kulüp yetkilisi, "Quaresma, çok ünlü bir menajerlik şirketiyle çalışıyor. Ellerinde çok iyi oyuncular var. Bize bir teklifte bulundular ama transfer sezonu kapandığı için şu an sadece lig ve AFC Kupası'na odaklanmış durumdayız. Yine de söz konusu menajerlik şirketiyle irtibatımızı koruyacağız. Önümüzdeki yıl ihtiyaç duyduğumuz bir futbolcuyu onlardan alabiliriz." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler