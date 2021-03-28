Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza'nın bavulu kayboldu. Dubai'ye tatile giden 32 yaşındaki oyuncu, bavulunun gelmediğini ve yetkililerin de kendisini aramadığını söyledi.

"Sadece üzerimdeki kıyafetlerle kaldım"

Yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Josef de Souza, "Bugün Dubai'de son günüm. Buraya ailemle birlikte dinlenmeye ve bazı arkadaşlarımı görmeye geldim. Ama geldiğim anda kötü bir sürprizle karşılaştım. Bavulum gelmedi. Perşembe sabahından beri Türk Hava Yolları'ndan da diğer yetkili organlardan da ne bir arayan var ne de bir açıklama yapan. Sadece üzerimdeki kıyafetlerle kaldım. Sadece 4 günlük bir Dubai tatili için alışveriş merkezlerine gidip kıyafet almak durumunda kaldım.