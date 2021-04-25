Süper Lig'in lideri Beşiktaş'ta bu sezon Rashid Ghezzal fırtınası esiyor. Cezayirli futbolcu, siyah beyazlılarda özellikle yaptığı asistlerle dikkatleri üzerine çekiyor.

OPTA'da yer alan bilgilere göre bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Türkiye Süper Ligi baz alındığı 3238 futbolcu arasında 15 asist yapan Rachid Ghezzal ikinci sırada bulunuyor. Ghezzal'ı geçen tek futbolcu ise Bayern Münih'in Alman yıldızı Thomas Müller,









Müller'in 3 asist gerisinde

Rashid Ghezzal Süper Lig'de 26 maçta 15 asiste imza atarken Thomas Müller, çıktığı 29 Bundesliga maçında 18 asist yapmayı başardı. İngiltere Premier Lig ekibi Leicester'dan kiralık olarak kadroya katılan 28 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile sezon sonu sözleşmesi sona eriyor.







