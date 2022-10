Siyah-Beyazlılar'a bu sezon Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın transfer olması sonrasında takımda bir anda üçüncü sol stoper pozisyonuna gerileyen Francisco Montero, kulüple ayrılığın eşiğine gelmişti. Süper Lig'den ilgilenen kulüpler olmasına rağmen Beşiktaş 'ta kalmayı seçen İspanyol stoper, bu sezon sadece Alanyaspor karşılaşmasında 45 dakika süre alabildi. Önünde 2 futbolcu olmasına rağmen pes etmeyip çalışmalarını her an forma giyecekmiş gibi yapmaya devam eden 23 yaşındaki futbolcuya sonunda şans geldi. Romain Saiss ve Emre Can Uzunhan'ın Giresunspor karşılaşmasında peş peşe sakatlanması sonrasında Javi Montero, Trabzonspor karşılaşması öncesinde tek sol stoper olarak ön plana çıktı.

Eksiği yok...

Dünkü antrenmanın ardından teknik direktör Valerien Ismael'le bir görüşme gerçekleştiren İspanyol futbolcunun, form olarak bir eksiğinin bulunmadığını Fransız hocaya anlatıp görev istediği belirtildi. Normal şartlarda stoper hattı için diğer isimleri de denemeyi planlayan Ismael'in, Montero'nun bu özgüvenli çıkışı sonrasında hafta içinde İspanyol oyuncuyu idmanlarda 11 için deneyip performansına göre karar vereceği belirtildi.