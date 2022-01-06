Süper Lig 'de Trabzonspor 'a 2-1 kaybedilen maçın ardından Bordo-Mavili futbolcuların gönderilerini beğenen Fabrice N'Sakala, Beşiktaş 'ta kadro dışı bırakılmıştı. Kasım ayından bu yana takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Demokratik Kongolu sol bek, Siyah-Beyazlılar'ın, Antalyaspor'u penaltılarla devirip, Süper Kupa'yı kazanması sonrasında kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Güldüğü bir fotoğrafı paylaşan 31 yaşındaki futbolcu, "Ne kadar kupa varsa aldık kardeeeshhh" notunu düştü. Deneyimli oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede tepki topladı.

N'Sakala bu sezon Beşiktaş formasıyla 7 maçta sadece 613 dakika süre alabildi.

İşte o paylaşım: