Beşiktaşlı Derya Arhan, İspanya ikinci ligine transfer oldu

Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Derya Arhan, İspanya ikinci ligi ekiplerinden Liberbank Santa Teresa Badajoz'a transfer oldu. İspanyol kulübü, genç futbolcuyu kadrosuna kattığını resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

Geçtiğimiz sezonun başında Karadeniz Ereğli Belediyespor'dan Siyah Beyazlılar'ın yolunu tutan Arhan, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada "Transferim nedeniyle çok heyecanlıyım. Bu, yurt dışındaki ilk deneyimim olacak. Burada başarılar kazanmak ve takıma katkıda bulunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta yaşadığı şampiyonluğun önemine de vurgu yapan yıldız isim, "Geçtiğimiz sezon benim için çok farklıydı. Prestijli bir kulüple şampiyonluk sevinci yaşadım. Bu vesileyle hem Beşiktaş'a hem de bir önceki kulübüm Karadeniz Ereğli Belediyespor'a çok teşekkür ediyorum. Onlara çok şey borçluyum." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler