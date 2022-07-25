Beşiktaşlı Bahtiyar Kaya‘dan duygulandıran kareler!

Daha önce özellikle sosyal mecralarda gündeme gelen ve yaptığı sosyal yardımlarla farkındalık yaratan Bahtiyar Kaya şimdilerde yepyeni bir projeye hazırlandıklarını duyurdu. Aynı zamanda Beşiktaş kongre üyesi olan ve Siyah-Beyazlı camiayı temsil ettiğini söyleyen Kaya, geçtiğimiz haftalarda şehit aileleri ve engellilere destek olma sözü vermiş ve onlara Beşiktaş forması hediye etmişti.

Kaya verdiği röportajda da, "Hepimiz insanız, hayatta bizi birilerinin bir vesileyle mutlu etmesi ve destek olması gerek. Biz de bu ilkeyle yola çıktık ve şehir şehir gezmekteyiz. O gülen yüzler bizleri mutlu ediyor. Projelere tam gaz devam, her şey insanlar ve Beşiktaş için!" ifadelerini kullandı.



