Forvet transferi konusunda büyük bir uğraş veren Beşiktaş 'ta tüm gözler Wout Weghorst'a çevrilmiş durumda. Siyah-Beyazlılar, Burnley'in Premier Lig'den Championship'e düşmesinin ardından takımdan ayrılma kararı alan Hollandalı forveti kadrosuna katabilmek için tüm şartları seferber etmiş durumda.

Yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Hollanda basını transferde gelinen son durumu paylaştı. '90 min' isimli internet sitesi transferdeki tek pürüzün satın alma opsiyonu konusunda yaşandığını okuyucularına duyurdu.

OPSİYONA SICAK BAKMIYORLAR

Haberde, Beşiktaş'ın Weghorst'ın sözleşmesine satın alma opsiyonu maddesi koydurmak istediği, İngiliz kulübünün ise opsiyon konusuna sıcak bakmadığı belirtildi.

Burnley'in önümüzdeki sezon yeniden Premier Lig'e yükselmesi durumunda tecrübeli golcüyü yeniden kadroya çağırma düşüncesi olduğu ifade ediliyor.

Hollanda basınına göre Beşiktaş ve Wout Weghorst arasındaki görüşmeler ise oldukça olumlu şekilde ilerliyor.

Ülkesinde FC Emmen formasıyla profesyonel kariyerine adım atan Wout Weghorst ardından Heracles'e transfer oldu ve gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.

2016 yılında 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında AZ Alkmaar'ın yolunu tutan Hollandalı forvet 86 maçta 45 gol atıp 13 asist yaptı ve büyük alkış topladı.

İNANILMAZ BİR ÇIKIŞ YAKALADI

2018 yılında 10.5 milyon Euro'ya Wolfsburg'a transfer olan Weghorst, Alman ekibinde 144 maçta 70 gol ve 22 asistlik performans sergiledi.

Yakaladığı müthiş çıkış sonrası Hollanda Milli Takımı'na yükselen ve Euro 2020'de forma giyen tecrübeli futbolcu İngiltere'de ise aradığını bulamadı.

Wout Weghorst Burnley formasıyla çıktığı 20 maçta 2 gol atabilse de 1.97'lik boyu ve müthiş fiziği ile rakip savunmalar için korkulu rüya olabilecek bir forvet. (Takvim)