Beşiktaş 'la kariyerine Trabzonspor maçıyla başlayan ve oynattığı futbolla spor kamuoyunun beğenisini toplayan Valerien Ismael, siyah beyazlı takımla 2. maçına çıktı. Vodafone Park'ta seyircisinin önünde ilk kez mücadele eden Fransız teknik adam, Alanyaspor maçına Trabzonspor maçının kadrosuyla çıktı.

Sinirlerine hakim olamadı

Maç içerisinde yerine bir dakika bile oturmayan 46 yaşındaki çalıştırıcı, hakem Volkan Bayarslan'ın kararlarına tepki gösterdi. Birçok pozisyonda sürekli taç çizgisine gelerek tepkisini gösteren Fransız teknik adam, bir pozisyonda Welinton'un yerde kalması sonrasında oyunu devam ettiren hakem Volkan Bayarslan'a serzenişte bulundu. Pozisyon sonrasında Bayarslan, Valerien Ismael'in yanına gelerek 46 yaşındaki teknik adama sarı kart gösterdi. Ismael, henüz Beşiktaş'la çıktığı 2. maçında sarı kart görerek ilginç bir başlangıç yapmış oldu.



