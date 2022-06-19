Kartal'dan ayrılan Oğuzhan Özyakup'a Süper Lig 'den ilgi devam ediyor. Başakşehir, Trabzonspor ve Feyenoord'un gündemine gelen Oğuzhan Özyakup kararını vermek üzere. Oyuncunun Hollanda'ya dönebileceği iddia edilmişti, ancak 29 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'de kalmak üzere olduğu ve Trabzonspor'a yakın bir seviyede yer aldığı ifade edildi.





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