Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Oğuzhan Özyakup, Trabzonspor'a yakın
Son dakika transfer haberi... Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup'un yeni takımı merak konusu... Tecrübeli orta sahanın Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'a yakın olduğu iddia edildi.
Kartal'dan ayrılan Oğuzhan Özyakup'a Süper Lig 'den ilgi devam ediyor. Başakşehir, Trabzonspor ve Feyenoord'un gündemine gelen Oğuzhan Özyakup kararını vermek üzere. Oyuncunun Hollanda'ya dönebileceği iddia edilmişti, ancak 29 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'de kalmak üzere olduğu ve Trabzonspor'a yakın bir seviyede yer aldığı ifade edildi.