Siyah-Beyazlılar’ın tecrübeli ön liberosu Atiba Hutchinson, dün akşam ilk 11’de çıktığı Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde şov yaptı. 38 yaşındaki kaptan, 3-0 kazanan takımına tam üç asistlik katkı vermeyi başardı. 11’de Cenk Tosun’a, 58’de Rachid Ghezzal’e, 85’te de Kevin N’Koudou’ya gol pasını veren Atiba, bu sezon 29 lig mücadelesi sonunda 7 asiste ulaştı. Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan tecrübeli futbolcu, “Bizim için iyi bir gündü. Takımıma 3 asistlik katkı verdim. Sadece ben asist yapmakla kalmadım, arkadaşlarımın bitiriciliği, benim asistlerimi anlamlı hale getirdi. Agresiftik, 3 puanı çok fazla istedik ve kazandık” ifadelerini kullandı.

‘Hocamız gerekenleri söyledi’

Ligde peş peşe yaşadıkları 2 kayıp sonrasında kazanmaları sebebiyle mutlu olduğunu söyleyen Atiba, “Beşiktaş’ın oynadığı normal oyunun bu olmadığını kendi aramızda konuşmuştuk. Son maçımız hakkında hocamız gereken şeyleri göstermişti. Sezon boyunca basit hatalar yapmadığımız için bulunduğumuz yerdeyiz. Hocamız bunun kabul edilemez olduğunu söyledi, biz de hak verdik” sözlerini sarf etti.