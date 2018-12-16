Spor Toto Süper Lig’de 16. hafta mücadelesinde bu akşam Trabzonspor’u Vodafone Park’ta ağırlayacak olan Siyah-Beyazlılar, taraftar desteğini tam olarak arkasında hissedecek.

Beşiktaş’ın geçen ay üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından hem ligde hem de Avrupa’da çıkışa geçmesi sonrasında protestoları bir kenara bırakıp takımla kenetlenen taraftarlar, hafta içinde Malmö karşısında alınan mağlubiyet sonrasında şaşkına dönmüştü. Takımın, İsveç temsilcisine 1-0 yenilip Avrupa Ligi’ne grup aşamalarında veda etmesi sonrasında bu durumu büyük tepkiyle karşılayan Siyah-Beyazlılar, Şenol Güneş ve öğrencilerine bu akşamki Trabzonspor karşılaşmasında 90 dakikalık kredi verecek.

Pepe’nin ayrılığı tepkileri artırdı

Beşiktaş’ın ligdeki zirve yarışını direkt olarak etkileyecek mücadele öncesinde takımlarından galibiyet bekleyen 40 bin futbolsever, Vodafone Park’ta maçın ilk düdüğünden sonuna kadar yapacakları tezahüratlarla oyuncuları ateşlemeye çalışacak. Bordo-Mavililer karşısından 3 puanla ayrılıp lig yarışındaki iddialarını sürdürmelerini bekleyen taraftarlar, aksi durumda maç sonunda desteği bir kenara bırakıp protestoya geçecek. Trabzonspor mücadelesi öncesinde Pepe’yle yolların ayrılması sonrasında Twitter’da tepki dolu mesajlar paylaşan futbolseverler, Bordo- Mavililer karşısında yeni bir başlangıç istiyor.