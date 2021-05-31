Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Siyah-Beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’nin Premier Lig’i 4. bitirmesi sonrasında Şampiyonlar Ligi’ne direkt grup aşamasından katılmayı garantilemişti. Devler Ligi’nde ve Avrupa Ligi’nde oynanan finallerin ardından kupaların sahiplerini bulması sonrasında yeni dönemin grupları da şekillenmeye başladı. Kartal’ı 1 ve 2. torbadaki muhtemel rakipleri kesinleşirken 3 ve 4. torbalardaki takımların yerleri henüz kesinleşmedi. Mevcut şartlara göre 4. bölümde bulunan Kartal’ın 3. torbaya geçme şansı hala var. Kupa 1 için ön eleme oynayacak; Shakhtar, Salzburg ve Benfica’nın alacakları sonuçlara göre 3. torbaya da yükselebilir ve elemelerde güç olarak daha düşük 4. bölümden bir rakiple eşleşme şansı olabilir.

320 milyon TL’lik gelir

Siyah-Beyazlılar, Galatasaray’ın da ön eleme turunda dahil olacağı dev turnuvada Türkiye’yi tek başına temsil ederse yaklaşık 30 milyon Euro’luk parayı kasasına koyacak. Yaklaşık 320 milyon TL’lik sıcak para, Kara Kartal’ın ekonomisine büyük bir katkı sağlayacak.

DEVLER LiGi’NDE TORBALAR

1. TORBA

Chelsea

VillarrealAtletico

Man. City

Bayern

Inter

Lille

Sporting

2. TORBA

R.Madrid

Barcelona

Juventus

PSG

ManU

Liverpool

Sevilla

Dortmund

3. TORBA

Porto

Ajax

*Shakhtar Leipzig

*Salzburg

*Benfica

Atalanta

Zenit

4. TORBA

BEŞİKTAŞ

D. Kiev

*D. Zagreb

*S. Prag

*Olympiakos

C. Brugge

Milan

Wolfsburg

(Not: Yanında (*) bulunan takımların durumu ön eleme maçlarının sonucuna göre netlik kazanacak.