Beşiktaş'ın Malatyaspor kadrosu açıklandı

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı. Gözünden rahatsızlık geçiren Oğuzhan Özyakup kadroda yer almadı.

14 Şubat 2019, Perşembe 13:02 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın Malatyaspor kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın yarın E.Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. 

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında yarın saat 20.30’da Yeni Malatya Stadı’nda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, E.Y. Malatyaspor maçı kadrosuna 21 futbolcuyu dahil etti. 

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda E.Y. Malatyaspor ile oynayacağı maçın kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Karius, Utku

Defans: Gökhan G., Caner, Adriano, Vida, Mirin, Roco

Orta Saha: Medel, Atiba, Necip, Muhayer, Dorukhan, Ljajic, Quaresma, Kagawa, Lens

Forvet: Larin, Mustafa, Güven, Burak Yılmaz

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