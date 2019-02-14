Beşiktaş'ın yarın E.Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında yarın saat 20.30’da Yeni Malatya Stadı’nda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, E.Y. Malatyaspor maçı kadrosuna 21 futbolcuyu dahil etti.
Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda E.Y. Malatyaspor ile oynayacağı maçın kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleciler: Karius, Utku
Defans: Gökhan G., Caner, Adriano, Vida, Mirin, Roco
Orta Saha: Medel, Atiba, Necip, Muhayer, Dorukhan, Ljajic, Quaresma, Kagawa, Lens
Forvet: Larin, Mustafa, Güven, Burak Yılmaz