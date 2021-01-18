Sergen Yalçın ile müthiş bir çıkış yakalayan ve zirvede yer alan Siyah-Beyazlılar son dönemde büyük maçları büyük oynuyor... Kara Kartal, 11 Nisan 2016'da açılışı gerçekleştirilen Vodafone Park Stadyumu'nda ise adeta derbilerde yüksekten uçuyor. Dev mücadelede Galatasaray'ı 2-0'la geçen Beşiktaş, ligde mabedinde oynadığı derbilerde mağlubiyet yüzü görmedi.

3 maç da berabere...

Galatasaray ve Fenerbahçe ile Vodafone Park'ta oynadığı 9 maçta 6 galibiyet alan Kara Kartal, 3 sınavda da rakipleriyle yenişemedi. Yeni sahasında derbilerde bileği bükülmeyen Siyah-Beyazlılar bu alanda oldukça iyi bir seri yakaladı.