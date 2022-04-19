Gelecek sezon büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Beşiktaş 'ta sözleşmesi bitecek birçok isimle yollar ayrılacak.

Transferde nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, yerli isimlere ayrı bir önem veriyor.

Her sene kademeli olarak artacak yabancı sınırına göre hareket eden yönetim, hamlelerini bu plan doğrultusunda yapıyor.

Teknik direktör Valerien Ismael'in raporuna göre hareket eden siyah-beyazlılarda eksik bölgeler belirlendi. Somut adımlar atmaya başlayacak olan Kara-Kartal'da gözler savunma mevkiisine çevrildi.

KORAY GÜNTER İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI!

Stopere yerli takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da forma giyen Koray Günter için girişimlerini hızlandırdı.

KIRAN KIRANA PAZARLIK!

Siyah-beyazlılar, Koray Günter transferi için Verona'yla görüşmelere başladı. Oyuncunun bonservis bedeli 1.5-2 milyon euro seviyesinde belirlendi. Beşiktaş bu rakamı geri çekmek istiyor.

Daha önce Galatasaray forması da giyen Günter, 2020'de transfer olduğu Verona'da 86 karşılaşmada 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ligde toplam 25 maça çıkarken 2177 dakika sahada kaldı. (A Spor)