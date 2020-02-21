Beşiktaş İcra Kurulu Başkanı ve Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, cumartesi günü kulübün yılın ilk divan kurulu toplantısında çok çarpıcı bir bilgi paylaştı. Urgancılar, "1 milyon 300 bin liraya Kocaeli Birlikspor diye bir takım satın almışız. Ancak orta ne takım var ne de para" demişti. Evet söz konusu takım Fikret Orman döneminde, altyapı için pilot takım olması için alınmak istedi. Ancak, 10 milyon lira fiyat biçilen takımın satın alınma işlemi tamamlanamadı.

Peki Beşiktaş'ın kasasından ne kadar para çıktı ve para geri döndü mü?

"PARAYI TRANSFERE HARCADIK"

Konuya ilişkin dönemin Kocaeli Birlikspor Başkanı Erhan Yılmaz ile görüştük. Yılmaz, yaşananları tek tek anlattı: "2017 yılında Kocaeli Birlikspor'un başkanı olduğum dönemde 10 milyon lira karşılığında Beşiktaş ile anlaşma sağladık. Kocaeli Birlikspor'un ismi Anadolu Kartalları olacaktı ve Beşiktaş'ın pilot takımı olacaktı. O dönem bizim kulübümüze kapora olarak 1 milyon 300 bin lira ödeme yapıldı, biz de bu ödeme yapılınca taksiklerin arkası gelir diye düşündük. Beşiktaş'tan kulübümüze gelen 1.3 milyon TL'lik ücreti o dönemki futbolcularımıza prim olarak dağıttık. O dönem Kocaeli Birlikspor'un ligde ilk 2 için ve play-off için iddiası vardı. Devre arasında da birçok transfer yaptık, sonrasında birçok yanlış karar aldık ve görevi bıraktık. Beşiktaş'ta o dönem görev yapan Metin Albayrak süreci yakından biliyor. Metin Albayrak ve Fikret Orman'a neden anlaşmanın gerçekleşmediğini sorabilirsiniz” dedi.

Konuya ilişkin olarak Metin Albayrak'a ulaşmaya çalıştık ancak kendisinden bir geri dönüş alamadık.

Beşiktaş Kulübü, Mayıs 2017'de yapılan olağan ve mali genel kurulda yapılan oylamada Kocaeli Birlikspor'un hisselerinin tamamının 10 milyon liraya alınmasını kararlaştırmıştı.

Kocaeli Birlikspor, Şubat 2018'de Maden Grup'a satıldı. Körfez Spor Kulübü önce 3. Lig'e daha sonra da Bölgesel Süper Amatör Lig'e düştü. Ancak kulüp bu sezon müracatta bulunmadı ve kapandı.

Kaynak: Ajansspor