Beşiktaş’ın kader maçları

Avrupa Ligi’nin ardından Türkiye Kupası’na da veda eden ve elinde sadece Süper Lig kalan Beşiktaş’ta asıl zorlu maraton şimdi başlayacak.

Ligde, üstündeki rakipleriyle aradaki puan farkını bir an önce azaltmak isteyen Beşiktaş, ligde önümüzdeki 5 haftanın 4’ünde üstündeki takımlarla karşılaşacak.

İlk olarak Başakşehir’in konuğu olacak Kara Kartal, ardından Trabzonspor’u konuk edecek. Sonrasında Alanya’ya gidecek olan teknik direktör Sergen Yalçın’ın öğrencileri, Vodafone Park’ta Ankaragücü’nü ağırlayacak. Başkent ekibiyle oynanacak maçın ardından ise ligde rakip, Türk Telekom Stadı’ndaki derbide Galatasaray olacak.

Beşiktaş’ın bu periyottaki performansı, bir bakıma şampiyonluk yolunda kaderini de çizecek.