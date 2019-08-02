Sözleşmesi biten Adriano'yla yolların ayrılmasının ardından sol bek arayışlarına geçen Beşiktaş'ın Bundesliga'nın yeni ekiplerinden Paderborn'da top koşturan Jamilu Collins'le ilgilendiği iddia ediliyordu. Siyah Beyazlılar'ın 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu için yaptığı transfer teklifi ise dün resmen açıklandı.

Paderborn'un sportif direktör Martin Przondziono, konuyla ilgili olarak basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Beşiktaş'tan bir teklif aldık. Ancak önerdikleri bonservis bedeli, beklentilerimizin çok altında olduğu için konuşmaya bile değmez. Bizim kendisi için istediğimiz meblağ, güncel piyasa değerinin çok üzerinde." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler