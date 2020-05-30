İtalyan medyasındaki haberlere göre; Beşiktaş'ın istediği River Plate'li genç orta saha Jorge Carrascal için İtalyan kulübü Fiorentina tekrar harekete geçti. Daha önce de oyuncu için iki kulübün çeşitli görüşmeler yaptığı biliniyor ancak 22 yaşındaki oyuncu için Arjantin kulübü bu kez Floransa ekibinden tam 20 milyon dolar talep etti.

Juventus'un da listesinde bulunan 22 yaşındaki oyuncu için Arjantinlilerin bu fiyatın aşağısına inmek istemedikleri belirtildi. Kolombiyalı Carrascal bu sezon çıktığı toplam 10 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergilemişti.







