Beşiktaş 'ın uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Diego Costa transferiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre, Brezilya asıllı İspanyol golcünün yeni durağı Atletico Mineiro olabilir. Haberde Costa'nın hedefinin Hulk'un da formasını giydiği Atletico Mineiro'da futbol oynamak olduğu belirtildi.

Yıldız futbolcuyla Beşiktaş'ın yanı sıra Portekiz ekibi Benfica da ilgileniyor. Son olarak Atletico Madrid forması giyen Costa, Ocak 2021 itibariyle serbest oyuncu konumunda bulunuyor.









Beşiktaş iddiası

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın 32 yaşındaki futbolcuya senelik 3 milyon euro garanti ücret karşılığında 2023'e kadar sözleşme önerdiği iddia edilmişti.