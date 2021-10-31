Sakatlıkların çok olduğu dönemde oynanan oyun, çok eleştirilmeyip sonuçlar eksiklere bağlansa da tam kadroya yakın oynanan Medipol Başakşehir, tam kadro oynanan Sporting ve yine 2 eksikle çıkılan Hatayspor mağlubiyetleri, Beşiktaş 'ın gündemini saha içindeki yetersiz oyuna ve yaşanan hakem hatalarına getirdi. Siyah-beyazlı camia, Hatayspor maçında Mehmet Topal'ın attığı golü, ofsayt gerekçesiyle iptal eden Cüneyt Çakır'a tepki gösterirken; Adana Demirspor ve Medipol Başakşehir maçında da hakem hataları olduğunu dile getirdi. Beşiktaşlılar, yaşanan bu hataların takımın gösterdiği kötü performansa bahane olmamakla birlikte puan kayıplarında etkili olduğunu ve 3 maçtan da puanla ayrılabilecekken bunu hakemlerin engellediği dile getiriliyor.

DEPLASMANDA VE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAZANAMIYOR

Sakatlıkların çok olduğu dönemde sadece Demir Grup Sivasspor maçını kazanabilen Beşiktaş, Altay, Medipol Başakşehir ve Hatayspor maçlarını kaybederken; Adana Demirspor'la da berabere kaldı. Bu 5 maçta sadece 1 galibiyet alınması artık saha içindeki oyununun sorgulanmaya başlaması anlamını da taşıyor. Başta teknik direktör Sergen Yalçın'ın da değindiği gibi hedefte futbolcular var ve özellikle yedek oynayanların maç kurtaracak düzeyde olup olmadığı da artık çok net bir şekilde tartışılır hale geldi. Geçen sezonki baskıcı ve sert futbolcundan pek eser olmayan siyah beyazlılar, genelde gölge presiyle rakibin topla oynamasına izin verdiği gibi çok da kolay gol yiyor.

Siyah-beyazlılar bu kötü oyunla son 3 deplasmandan mağlubiyetle dönerken; Şampiyonlar Ligi'nde de hayal kırıklığı yarattı. Özel olarak devler arenası için kurulan kadro, 3 maçta sıfır çekerken, grubun da son sırasına demir attı.

SPORTING VE TRABZONSPOR MAÇLARI ÇOK KRİTİK

Beşiktaş için bu hafta oynayacağı iki maç oldukça kritik bir önem taşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde çarşmaba akşamı deplasmanda Sporting maçına çıkacak olan siyah-beyazlılar, 0 puanla son sırada yer aldığı için Avrupa'da devam edebilmek adına mutlak galip gelmek zorunda. Grupta Sporting 3 puana sahipken, Dortmund'un 6, Ajax'ın 9 puanı bulunuyor. Sergen Yalçın'ın öğrencileri matematiksel olarak gruptan çıkma iddiasını sürdürse de 3'üncü olup Avrupa Ligi'ne devam edebilmek esas hedef ve bunun için Lizbon'dan mutlaka 3 puanla dönmek zorunda.

Süper Lig'de de çok iyi durumda olmayan Beşiktaş, 11'inci hafta sonunda Trabzonspor 'un 7 puan gerisine düştü. Sporting maçından 3 gün sonra sahasında lider Trabzonspor'u ağırlayacak siyah beyazlılar, bu maçı kaybetmeleri halinde 10 puan geriye düşecek. Her ne kadar ligin bitimine daha çok uzun bir süre olsa da olası mağlubiyetin yaratacağı psikolojik sarsıntı sonraki haftalar için belirleyici bir etken olacak gibi görünüyor.

DHA