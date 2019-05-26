Kasımpaşa’yı 3-2 yenerek 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’ne doğrudan katılma hakkı kazanan Beşiktaş’ta tüm gözler Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı’ya çevrildi. Dört sezon görev yapan ve Kartal’a iki şampiyonluk yaşatan Şenol Güneş’le yollarını ayıran siyah-beyazlılar resmi teklif götürülen Avcı’nın vereceği cevabı bekliyor.

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ devre arasında 5 yıllık sözleşme yeniledikleri Abdullah Avcı ile yola devam etmek istiyor. Turuncu-lacivertli takımın bugünlere gelmesinde büyük payı bulunan Avcı ile mutlaka şampiyonluk yaşayacaklarına inanan Gümüşdağ, başarılı teknik adamı bırakmaya yanaşmıyor.

Uzun yıllardır birlikte çalıştığı Başkan Göksel Gümüşdağ ile aralarında yakın dostluk bulunan Abdulllah Avcı’nın ciddi bir kararsızlık yaşadığı ifade edildi. Deneyimli hocanın, Gümüşdağ ile bir kaç gün içinde yapacağı son görüşmenin ardından kesin bir karara varacağı öğrenildi.

Beşiktaş Yönetimi’nin ise bir hafta içinde teknik direktör sorununu çözmek ve yeni hoca ile transfer çalışmalarına başlamak istediği kaydedildi. Siyah-beyazlı yönetim teklifi kabul etmesi halinde Abdullah Avcı’ya vakit kaybetmeden en az üç yıllık sözleşme imzalatacak. Avcı’nın teklifi geri çevirmesi durumunda ise rota yeniden Lucescu’ya çevrilecek.

(Milliyet)