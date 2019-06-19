Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'yla birlikte gelecek sezon için iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş'ın transfer gündemine sürpriz bir isim geldi. Siyah Beyazlılar'ın Brezilya ekiplerinden Santos'ta oynayan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yeferson Soteldo'yu takibe aldığı öğrenildi.

Brezilya'da yayım yapan UOL Esporte adlı internet sitesinin haberine göre Beşiktaş'ın gözlemcileri, Venezuela Milli Takımı'nda forma giyen genç yeteneği izlemek için Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı Copa America'ya gitti. Kulübüyle sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan futbolcu, ara transfer döneminde teknik direktör Jorge Sampaoli'nin isteğiyle kadroya dahil edilmişti.

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Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler