Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi midesinde ağrı hisseden Ersin Destanoğlu, kaleyi Utku Yuvakuran'a teslim etmişti. Utku bu maçta Ersin'i aratmamıştı. Sergen Yalçın, Ersin'e dün akşam kaleyi yeniden teslim etti. Utku ile Kartal'ın kalesine 4 maçtır duvar ören Ersin, son anlarda Dicko'yu düşürdü ve penaltıya sebep oldu. Dicko da penaltıyı attı ve 500 dakikadır gol yemeyen (En son Antalyaspor maçında 39 dk. Gökdeniz atmıştı) Beşiktaş'ın bu serisini bitirdi.