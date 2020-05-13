Beşiktaş'ta Karius sonrası önümüzdeki sezon adına kaleci arayışları sürüyor. Yaz aylarında serbest kalacak oyunculara yönelen Beşiktaş, Union Berlin'in Polonyalı kalecisi Rafal Gikiewicz'i de gündemine almıştı.

Union Berlin ile yaz aylarında sözleşmesi bitecek oyuncu, kulübüyle kontrat uzatma konusunda anlaşmaya varamadı.

Takımdan ayrılıyor

'Canal + Sport' aracılığıyla açıklamalarda bulunan Gikiewicz, "Ben, Union Berlin'de kalmaya hazırdım. Ama ilk görüşmeden sonra kulübün en iyi oyuncularını tutmak istemediğini hissettim. Bunu anlayamadım" ifadelerini kullandı.

West Ham'a ret!

Oyuncunun açıklamalarına yer veren Alman sitesi 90PLUS, tecrübeli kaleciye gelen teklifleri de açıkladı.

West Ham'ın teklifini reddettiği belirtilen kalecinin, vatandaşı Lukasz Fabianski'nin varlığı nedeniyle Londra ekibine gitmediği belirtildi.

Beşiktaş ve İtalya'dan bir büyük takım...

Bunların yanı sıra ise Beşiktaş ve İtalya'dan büyük bir kulübün oyuncuya teklif yaptığını açıkladılar.