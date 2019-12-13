Siyah-Beyazlılar’da teknik direktör Abdullah Avcı, iddialarının olmadığı Avrupa Ligi’nde gruptaki son maçta 4 genç oyuncusuna şans verdi. Geçtiğimiz hafta Türkiye Kupası’nda 3. Lig ekibi 24Erzincanspor’a karşı oynayan gençler, bu kez İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton deplasmanında boy gösterdi. Ancak Kartal’ın gençleri, Avrupa sınavlarından hüzünle ayrıldılar. Avcı, kalede 22 yaşındaki Utku Yuvakuran’ı oynattı. Daha önce ilk Avrupa sınavına geçen sezon Avrupa Ligi Play-Off’unda 3-0 kazanılan Partizan mücadelesinde çıkan Utku, ne yazık ki gruplardaki ilk heyecanında yediği 4 gole engel olamadı.

Kerem, 76’da çıktı...

Ayrıca Beşiktaş’ta stoperde 18 yaşındaki Erdoğan Kaya, yine aynı yaştaki sağ bek Kerem Kalafat ve orta sahada 19 yaşındaki Erdem Seçgin, ilk kez kariyerlerinde bir Avrupa sınavında 11’de yer aldılar. Kerem, 76’da yerini Enzo Roco’ya bırakırken, diğer oyuncular ise Ada’daki zorlu sınavda 90 dakika sahada kaldılar.



