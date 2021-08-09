Cenk Tosun ve Aboubakar'la yollarını ayrımasının ardından hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah Beyazlılar, Luuk de Jong'dan istediği sonucu alamadı. İspanya La Liga ekibi Sevilla'da forma giyen Hollandalı futbolcunun menajerinin sürekli olarak yeni taleplerde bulunması ve eşinin de Hollanda ekibi PSV'yi tercih etmesi konusunda ısrarcı olduğu oyuncu, listede geri plana atıldı.





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Yönetim, ligin başlamasına kısıtlı zaman kala, tekrar Diego Costa'yı birinci hedef olarak belirledi. Bonuslar ve imza parasıyla birlikte 2 yıl için toplamda 7 milyon Euro isteyen futbolcuya 6 milyon Euro öneren Kara Kartal'ın, oyuncunun menajeriyle kıran kırana bir pazarlık içinde olduğu belirtildi.

Atletico Mineiro peşinde!

Brezilya Ligi ekiplerinden Atletico Mineiro'nun da listesinde bulunan 32 yaşındaki futbolcu için Kara Kartal'ın önerdiği maaşını daha iyi seviyede olduğu belirtildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın bir an önce bitirilmesini istediği transferin, yeni haftada şekillenmesi bekleniyor.







