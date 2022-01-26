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Beşiktaş'ın Antalya kamp kadrosu açıklandı!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'e verilen arada yapacağı Antalya kampı için yola çıktı. Siyah-beyazlı takımın kamp kadrosu da açıklandı.

26 Ocak 2022, Çarşamba 17:08 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın Antalya kamp kadrosu açıklandı!

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’e verilen arayı 1 Şubat Salı gününe kadar Antalya Gloria Sports Arena’da kamp yaparak değerlendirecek.

Siyah-beyazlılar, kamp çalışmaları için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Antalya’ya gitti.

Beşiktaş, Antalya kampındaki ilk çalışmasını bu akşam saat 19.00’da gerçekleştirecek.

Teknik Direktör Önder Karaveli, Antalya kampına 27 futbolcuyu dahil etti:

Ersin Destanoğlu

Emre Bilgin

Göktuğ Baytekin

Serdar Saatçı

Kerem Kalafat

Emirhan İlkhan

Emrecan Terzi

Demir Ege Tıknaz

Necati Bilgiç

Emirhan Delibaş

Necip Uysal

Oğuzhan Özyakup

Gökhan Töre

Mehmet Topal

Domagoj Vida

Salih Uçan

Alex Teixeira

Michy Batshuayi

Rachid Ghezzal

Miralem Pjanic

Valentin Rosier

Welinton Souza

Francisco Montero

Rıdvan Yılmaz

Güven Yalçın

Kenan Karaman

Can Bozdoğan

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