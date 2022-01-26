Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’e verilen arayı 1 Şubat Salı gününe kadar Antalya Gloria Sports Arena’da kamp yaparak değerlendirecek.
Siyah-beyazlılar, kamp çalışmaları için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Antalya’ya gitti.
Beşiktaş, Antalya kampındaki ilk çalışmasını bu akşam saat 19.00’da gerçekleştirecek.
Teknik Direktör Önder Karaveli, Antalya kampına 27 futbolcuyu dahil etti:
Ersin Destanoğlu
Emre Bilgin
Göktuğ Baytekin
Serdar Saatçı
Kerem Kalafat
Emirhan İlkhan
Emrecan Terzi
Demir Ege Tıknaz
Necati Bilgiç
Emirhan Delibaş
Necip Uysal
Oğuzhan Özyakup
Gökhan Töre
Mehmet Topal
Domagoj Vida
Salih Uçan
Alex Teixeira
Michy Batshuayi
Rachid Ghezzal
Miralem Pjanic
Valentin Rosier
Welinton Souza
Francisco Montero
Rıdvan Yılmaz
Güven Yalçın
Kenan Karaman
Can Bozdoğan