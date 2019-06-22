Adriano ile yeniden sözleşme uzatma konusunda bir türlü anlaşamayan Beşiktaş Yönetimi, bu nedenle Umut Meraş’ı bitirme noktasına gelirken, Bursaspor’daki başkanlık seçimi ve birçok nedenden dolayı şimdilik bu transferi mutlu sonla noktalayamadı.

Abdullah Avcı’nın kalması yönünde rapor verdiği Brezilyalı yıldızdan hâlâ umutlu olan yönetimin, Meraş’a imzayı attırmak için ay sonuna kadar bekleyebileceği iddia edildi. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın da kadrosunda görmek istediği Umut’u alarak, uzun süre sol bek için arayışa girmek istemeyen yönetimin, bonservis bedeli olarak 1 milyon 400 bin euroyu gözden çıkardığı vurgulandı.

Kaynak: Skorer