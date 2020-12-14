27 yaşındaki futbolcu, ilk 11’de başladığı mücadelede attığı 2 golle 2-1’lik zaferin en önemli mimarı oldu. 26 ve 79’da kaydettiği gollerle yıldızını parlatan Bakasetas’ın 76’da da bir topu direğe takıldı. Dün akşamki performansı sonrası bu sezonki skor sayısını 4’e yükselten başarılı futbolcu, son 3 mücadelesinde de rakip fileleri üç kez havalandırıp takımına önemli bir destek verdi.

‘Rakipleri domine ediyoruz’

Bakasetas, 2 gol atarak damga vurduğu maçın ardından, “2 mağlubiyet sonrası çok zorlu bir rakibe karşı önemli bir reaksiyon gösterdik. Bizim için önemlisi bu. Hocamızla birlikte oyunsal anlamda çok geliştik. Topa sahip olup rakipleri domine ediyoruz. Hocamız çok hırslı biri. Futbolculardan daha fazla çalışıyor. Bütün oyuncuları ekstra motive ediyor” dedi.