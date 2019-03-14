Beşiktaş'a Yunanistan'dan Karius müjdesi!

Beşiktaş'ta en çok eleştirilen isim olan kaleci Karius'la ilgili sürpriz iddia Yunanistan'dan geldi.

14 Mart 2019, Perşembe 12:24
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Beşiktaş'a Yunanistan'dan Karius müjdesi!

Siyah beyazlıların sezon sonunda Liverpool'dan iki yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Alman kaleci Loris Karius, son dönemdeki performansı nedeniyle gözden düşmüştü. Karius'un alacakları nedeniyle Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiğinin ortaya çıkmasının ardından ayrılığın gerçekleşme ihtimali daha da artmıştı.

Beşiktaş, Karius'u göndermek için formül ararken sevindirici haber Yunanistan'dan geldi.

Bu sezon forma giyen 3 kalecisinden de memnun olmayan Yunan ekibi Olympiakos'un, Beşiktaş'ın Alman kalecisi Karius ile ilgilendiği iddia edildi.

Bu transfer için Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis'in yakın dostu Fikret Orman'dan yardım isteyeceği belirtildi. (Hürriyet)

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