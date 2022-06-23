Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Beşiktaş ile yollarını ayıran 19 yaşındaki forvet Koray Yağcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş U-19 takımından genç forvet Koray Yağcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş katıldı. Atakaş Hatayspor'umuza hoş geldin Koray Yağcı” denildi.

Beşiktaş'a veda eden genç forvet, kişisel sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:

''9 yıldır formasını gururla taşıdığım kulübüm Beşiktaş’tan ayrılma zamanı geldi… Bugüne kadar bir arada sahada omuz omuza aynı hedef için mücadele ettiğimiz arkadaşlarımı, üzerimde emeği olan tüm değerli hocalarımı, kulüp emekçilerimizi ve tüm büyüklerimi de geride bırakarak yeni bir sayfa açıyorum. 9 yıllık zaman zarfında bana destek olan, gelişmem ve iyi bir futbolcu olmam yolunda yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum. Sonsuza kadar kalbimin en güzel yerinde olacaksın Beşiktaş…''







