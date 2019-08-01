Yaz transfer döneminde şu ana dek yalnızca Tyler Boyd ve Douglas'a imza attırabilen Beşiktaş'la ilgili Portekiz basınından gündemi sarsan bir haber geldi. Ülkede yayım yapan Record gazetesi, Siyah Beyazlı kulübün eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı yeniden kadrosuna katma ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.

Gazetenin okuyucularıyla paylaştığı özel haberde Porto kulübünün geçtiğimiz sezonun başında sol diz ön çapraz ve iç yan bağlarını tamamı ile koparan ve fiziksel açıdan hâlâ istenilen seviyede olmayan Kamerunlu golcüyü başka bir takıma göndermeye hazır olduğu ifade edildi. 27 yaşındaki santrforun hâlihazırdaki en ciddi talibininse daha önce bir sezon kiralık oynadığı Beşiktaş olduğu kaydedildi.

Porto'yla 2021 yılına dek sözleşmesi bulunan Aboubakar; yaşadığı ağır sakatlıkların ardından takımdaki forvet rotasyonunda Moussa Marega, Tiquinho Soares, Ze Luis, Fabio Silva ve Jesus Corona gibi isimlerin arkasında kalmıştı. Yıldız isim, yedi aylık aranın ardından takımıyla çıktığı son iki maçta yalnızca 10 ve 14 dakika süre alabilmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler