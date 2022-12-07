Siyah-Beyazlı yönetim, teknik direktör Şenol Güneş’in kadrosunda görmek istediğini açıkladığı Onur Bulut için çalışmalarını hızlandırdı. Kulübü Kayserispor’la sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmama kararı alan 28 yaşındaki sağ bek için elini çabuk tutmaya çalışan Kara Kartal’ın bu konudaki en büyük rakibi, ezeli rakibi. İşte detaylar...









Güneş açıklamıştı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısında yaptığı açıklamada, ' Elimizde Rosier gibi oyuncu varken sağ bek almayı normalde düşünmem. Şu anda bir dalgalanma yaşıyor. Onur Bulut iyi bir bek. Burada olmasını her zaman isterim. Beşiktaş'a ilk geldiğimde defansımız tartışılıyordu fakat şampiyon olduk. Hiçbiri kötü oyuncu değildi. Bugünkü futbolcular da onlardan kötü futbolcular değil. Ondan sonra da çok büyük isimlere sahip oyuncular aldık. Ama oyuncuların isimleri kadar verimleri de önemli. O yüzden bugün takımı %100 eksik görmüyorum. O zaman tartışılan oyunculardan Beşiktaş çok güzel paralar kazandı' ifadelerini kullanmıştı.

Kayserispor'dan sert tepki

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in "Onur Bulut, iyi bir oyuncu. Burada olmasını isterim" açıklamasına Kayserispor sert tepki gösterdi. Kayserispor yaptığı açıklamada, ' Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in, profesyonel futbolcumuz Onur Bulut'un transferi ile alakalı açıklamasını şaşkınlıkla öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Güneş, futbolcumuzun sözleşmesinin devam ettiğini bilmektedir. Yaptığı açıklama nereden bakılırsa bakılsın sorunludur ve TFF talimatları başta olmak üzere hukuka aykırıdır. Futbolcunun ayartılması dahil ve hatta daha ötesini düşünmeye mahal verecek bu tip bir yaklaşımın olası olumsuz sonuçlarını sayın Şenol Güneş'in öngörmesi gerektiğini düşünüyoruz. Beşiktaş ile yıllar öncesine dayanan iyi ilişkileri de göz ardı eden bu davranışın sayın Ahmet Nur Çebi tarafından dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini ve dostluğumuza uygun olacak bir şekilde ele alınmasını bekliyoruz. Netice olarak bir profesyonel futbolcunun transfer sürecinin tabii olduğu TFF düzenlemelerini sayın Güneş'in dikkatine sunuyor, bu düzenlemelere uygun davranmasını beklediğimizi kendisine ifade ediyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.









Menajerinden transfer sözleri

nur Bulut’un menajeri Elyasa Süme, futbolcunun transfer durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Süme yaptığı yazılı açıklamada, "Oyuncumuz için 'kapı kapı dolaştığımız' gibi mesnetsiz söylemler kamuoyunu gereksiz bir şekilde meşgul etmektedir. Onur Bulut, ay yıldızlı formayı gururla terleten ve taraflı-tarafsız herkesin performansını takdir ettiği bir futbolcudur. Dolayısıyla transferi için ekstra bir çaba harcamaya ihtiyaç duymamaktadır. Onur Bulut sezon sonuna kadar Yukatel Kayserispor'un sözleşmeli futbolcusudur" dedi.

Son iddia Mohamed Afsha

Beşiktaş’ın transfer listesine yeni bir isim daha eklendi. Siyah-Beyazlılar’ın Mısırlı orta saha Mohamed Afsha için girişimde bulunduğu iddia edildi. Football Scotland, Celtic’in 26 yaşındaki oyun kurucu ile ‘ilk teması’ kurduğunu ancak Ocak transfer döneminde bir hamle yapmayı seçerlerse Championship ve Türk kulüplerinin de rekabetiyle karşı karşıya kalacağını iddia etti. Oyuncunun menaceri Abdelrahman Ismail’in, Mısır’da bir radyo kanalına, “Beşiktaş ve Celtic, Mohamed Afsha’yı almak için yarışıyor” dediği kaydedildi.

Jackson Muleka’ya yoğun ilgi

Teknik direktör Şenol Güneş’in içine kapanık olarak tanımladığı Jackson Muleka, takımla olan iletişimini artırmak için özel çaba sarf ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in de dün yapılan takım çalışmalarında oyuncuyla yakından ilgilendiği ve kulüp tercümanı aracılığıyla sık sık uyarılarda bulunduğu bildirildi.

Artur Masuaku’ya son şans...

Kara Kartal’daki performansı beklentilerin altında kalan Artur Masuaku, Antalya kampındaki performansıyla geleceğini belirleyecek. Demokratik Kongolu sol beki yakından takip eden teknik ekip, eğer olumlu bir gidiş görmezse devre arasında oyuncunun takımdan gönderilmesini isteyecek.

Oğuzhan Akgün göz yaşlarıyla!

Siyah-Beyazlılar’ın genç oyuncusu Oğuzhan Akgün, dünkü idmanda sakatlık yaşadı. Yetenekli hücum oyuncusunun antrenman sırasında sol omzu çıktı. Göz yaşlarıyla çalışmadan ayrılan Oğuzhan, hastaneye kaldırıldı.

Yönetim rotayı belirledi

Yönetim, son dönemdeki istikrarlı görüntüsü sonrasında A Milli Takım ’a kadar yükselen futbolcu için kulübü ve oyuncuyla bir an önce anlaşıp ardından Ocak ayında transferi resmileştirmeyi amaçlıyor.

Oyuncu, İstanbul’u istiyor

Kariyerine İstanbul’da devam etmeyi isteyen Onur da Beşiktaş’ın Kayserispor’u ikna etmesini bekliyor. Siyah-Beyazlılar ise sezon sonunda boşa çıkacak olması sebebiyle Onur’u düşük bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmak için çaba sarf ediyor.





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