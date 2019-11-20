Beşiktaş'a Lens'ten kötü haber

Yılda 2.2 milyon Euro kazanan oyuncunun maaşını duyan tüm kulüpler geri adım atıyor.

20 Kasım 2019, Çarşamba 08:42
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Beşiktaş'a Lens'ten kötü haber

Siyah-beyazlıların devre arası yollarını ayırmak istediği Jeremain Lens için ne arayan var ne soran! Geldiği günden bu yana eleştirilen tecrübeli oyuncunun ayrılığının önündeki en büyük problem maaşı.

Southampton'dan 4 milyon Euro'ya transfer edilen Lens, yıllık 2.2 milyon Euro kazanırken, yönetim bu rakamı fazla buluyor. Menajerine, 'bonservisinde kolaylık sağlayacağız' denilse de Hollandalı oyuncunun yüksek ücreti kulüpleri korkutuyor. Yönetim bu konuyu bir kez daha menajerine iletirken makul bir bonservis ile oyuncunun maaşından çekinen kulüpleri ikna etmesini istedi. (Sabah)

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